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Лайнер "Ставрополь" пополнил парк именных самолетов авиакомпании "Россия"

Экономика и бизнес
14 мая, 13:12 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ край/ 14, мая. /ТАСС

В феврале компания презентовала самолет, который носит имя "Минеральные Воды"

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" увеличивает количество воздушных судов, названных в честь крупных городов РФ. Об этом сообщили на презентации Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAU, получившего новый окрас и название "Ставрополь" в честь краевого административного центра. Презентация прошла в аэропорту Минеральные Воды .

"В феврале мы уже презентовали самолет, который носит имя "Минеральные Воды". После "Ставрополя" также рассматривается возможность присвоения одному из поступающих в парк авиакомпании судов имени города-курорта "Пятигорск", - сказал ТАСС официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. По его словам, в рамках программы ребрендинга авиакомпания присваивает своим воздушным судам имена различных городов РФ, первым в 2016 году стал "Санкт-Петербург", аэропорт которого является базовым для авиакомпании "Россия.

Фюзеляж самолета украшен гербом Ставрополя с пышным золотым венком и лентой триколора. Сверху начертан год основания Ставрополя - 1777. "Объявлен конкурс на лучшее фото самолета в ливрее АК "Россия", итоги подведем через месяц", - сообщили в аэропорту.

Покраска самолетов идет в филиале S7 Engineering в Минеральных Водах, который имеет один из крупнейших в стране покрасочных цехов. Ранее известное как завод № 411 ГА предприятие 3,5 года назад было преобразовано в современное авиаремонтное производство с допуском на обслуживание и ремонт воздушных судов. За это время здесь уже окрашено около 50 различных самолетов.

Пассажироперевозки

Пассажирские перевозки авиакомпании "Россия" из международного аэропорта Минеральные Воды выросли в 2,5 раза по итогам четырех месяцев,сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

"Всего за четыре месяца с начала года перевезено более 107 тыс. пассажиров на почти ста рейсах. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,5 раза", - рассказал Сергей Стариков.

Также, по его словам, "количество рейсов увеличилось почти в 2,5 раза". В летнем расписании международного аэропорта Минеральные Воды авиакомпания "Россия" выполняет два ежедневных рейса в Москву (Внуково), 10 рейсов в неделю в Санкт-Петербург. С 21 мая стартуют прямые рейсы в Симферополь по четвергам и воскресеньям на Boeing-738.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Маршрутная сеть авиакомпании в летнем сезоне 2017 состоит из более 120 направлений. По состоянию на апрель в парке авиакомпании "Россия" находятся 31 самолет семейства Airbus А320, 13 Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777 и девять Boeing 747.

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