Минкоммерции КНР: объем торговли с РФ по итогам года вырастет до $80 млрд

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Николай Селищев/. Объем российско-китайской торговли по итогам текущего года увеличится до $80 млрд. Об этом в кулуарах форума "Один пояс - один путь" сообщил ТАСС официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.

"В первые четыре месяца этого года российско-китайская торговля росла очень быстрыми темпами, оборот увеличился на 26% - почти до $25 млрд. На основе этих цифр можно говорить о том, что по итогам года объем двусторонней торговли может составить до $80 млрд", - отметил он.

Сейчас, продолжил собеседник агентства, "торговля наших стран растет в обоих направлениях - как экспорт, так и импорт". "Российский экспорт в Китай увеличился по итогам января - апреля на 33%, а поставки китайских товаров в Россию выросли на 22%. Наиболее быстро увеличиваются поставки продуктов питания из России в Китай. Из-за падения мировых цен Китай также стал наращивать импорт энергоресурсов (из РФ)", - сказал он.

"Что касается китайского экспорта, то он существенно вырос за счет электронной торговли", - добавил Шэнь Даньян.

"Будет ли торговля расти столь же стремительными темпами? Сейчас сложно сказать. Но мы с оптимизмом оцениваем перспективы нашего торгово-экономического сотрудничества, ведь нужно учитывать такие технические параметры, как уровень дипломатических отношений. Кроме того, экономическое положение наших стран также улучшается", - резюмировал представитель Минкоммерции.

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд. Товарооборот между РФ и КНР за первые четыре месяца текущего года вырос на 26,2% до $24,73 млрд.

Активное участие

Правительство России занимает активную позицию по инициативе "Один пояс - один путь", отметил Шэнь Даньян.

"Россия по отношению к инициативе занимает активную позицию, - сказал он. - В области диалога нет никаких проблем".

"Сейчас стоит другой вопрос - как мы будем развивать это направление совместными усилиями", - добавил представитель Минкоммерции.

В Пекине 14 мая открылся двухдневный форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.