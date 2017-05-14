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Арбитражное разбирательство по делу ExxonMobil проекта "Сахалин-1" отложено

Экономика и бизнес
14 мая, 13:16 UTC+3

Американская компания и представители госорганов России намерены урегулировать вопросы по налогообложению проекта

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Арбитражное разбирательство по делу ExxonMobil относительно проекта "Сахалин-1" отложено, американская компания и представители госорганов России в течение нескольких месяцев намерены урегулировать нерешенные вопросы по налогообложению проекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Подтверждаем, что арбитражное разбирательство отложено", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Он сообщил, что государственные органы РФ участвуют в переговорах с компанией ExxonMobil по вопросу налогообложения проекта "Сахалин-1". "Стороны условились о продолжении дискуссий в течение ближайших нескольких месяцев с целью урегулирования нерешенных вопросов", - отметил он.

Ранее Минфин сообщал, что слушания по арбитражному делу были назначены на 24-28 апреля. Предметом спора является трактовка положения соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" о налоге на прибыль. Сумма требования составляет $637 млн. Россия была готова к внесудебному урегулированию спора на взаимовыгодных для сторон условиях, о чем неоднократно информировала истца.

В марте 2015 года ExxonMobil обратилась в Стокгольмский арбитраж, потребовав от России вернуть $500 млн, которые, по мнению компании, она переплатила, работая по "Сахалину-1". Компания считает, что переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка по налогу на прибыль в России была снижена до 20%, а ExxonMobil продолжала платить налог по ставке 35%.

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