Путин призвал Ли Кэцяна сохранить тенденцию роста в торгово-экономических связях РФ и КНР

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном призвал сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между РФ и Китаем. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в Пекине.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно и последовательно. Мы рады тому, что благодаря усилиям правительств двух стран - российского правительства и вашего руководства - мы не только преодолели спад в торгово-экономических связях, но и вышли на траекторию роста", - сказал российский президент. "Для нас важно сохранить эту тенденцию. Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя встреча будет этому способствовать", - подчеркнул глава государства.

Кроме того Путин поздравил китайскую делегацию с открытием в Пекине международного экономического форума "Один пояс - один путь".

"Уверен, что оно (мероприятие) пройдет успешно, тем более что оно востребовано сегодня. Имею в виду проблемы, которые мы знаем в мировой экономике. Они могут быть решены только путем интеграции и сотрудничества. Именно это лежит в основе инициативы Китая, инициативы председателя КНР, нашего друга господина Си Цзиньпина", - сказал президент.

Ли Кэцян во время приветственной речи заявил, что он также рад очередной встрече с российским лидером, и выразил надежду, что она придаст новый импульс развитию двусторонних связей. "Китай и Россия всегда поддерживали диалог и сотрудничество. Китайская сторона уделяет особое внимание развитию отношений с РФ", - отметил премьер Госсовета КНР.