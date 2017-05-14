КБ "Стрелка" и АИЖК представят стандарт комплексного развития территории в начале 2018 г.

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Стандарт комплексного развития территории (КРТ), включающий в себя методические рекомендации по развитию городов, будет представлен консалтинговым бюро "Стрелка" и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в начале 2018 года. Об этом в кулуарах форума "Среда для жизни: квартира и город" сообщила ТАСС директор проектов КБ Елена Малеева.

"Мы над ним (над стандартом комплексного развития территории. - Прим. ТАСС) уже полгода работаем, и полностью он будет готов к 2018 году, к его началу. Мы разрабатываем отдельно стандарт освоения свободных территорий, отдельно стандарт для развития застроенных, отдельно про реновацию будет и благоустройство как дополнительная мера в составе развития территории. Плюс там будет руководство реализации проекта по развитию территории для администраций городов и для проектировщиков по проектированию, градостроительному проектированию", - рассказала она.

По словам Малеевой, стандарт охватит все составляющие формирования городской среды и даст им вектор развития. При этом разработчики КРТ стараются учесть потребности и особенности всех городов страны.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.