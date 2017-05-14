Эксперты: рынку жилья в России не хватает разнообразия и четкого планирования

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Необходимость создания разнообразных предложений на рынке жилья и проработки гибких стандартов планировки квартир, а также значимость четкого планирования и визуализации при принятии важных для города решений - составляющие, которых не хватает сегодня рынку жилья в России. К такому мнению пришли эксперты по итогам круглого стола "Для кого и как строить жилье?" в рамках урбанистического форума "Среда для жизни. Квартира и город" в Саратове.

"Нет предложений по качественной городской среде, в которой было бы приятно находиться так же, как на природе. У нас этой разнообразной, живой, наполненной разнообразными функциями городской среды практически нет. Она в основном сконцентрирована в центрах исторических городов и в сталинской застройке. И таких территорий у нас всего 5% от общей доли городских территорий", - рассказала Екатерина Малеева, директор проектов консалтингового бюро (КБ) "Стрелка".

Она также добавила, что необходимо найти способ создавать территории иного качества при реализации программы по строительству нового жилья. "Что касается стратегических моментов - вся наша система, в которой мы до сих пор находились, имеет экстенсивный характер - мы начали в конце 50-х строить массовую жилую застройку и мы продолжаем увеличивать объемы, и документы территориального планирования сейчас рассчитаны на увеличение территорий города под застройку. Все города растут и очень важно обратить внимание на реновацию застроенных территорий, на поиск точек роста в границах уже сложившейся застройки и повышения качества существующих городских территорий, а это возможно, есть много примеров в международной практике", - пояснила Малеева.

Основное требование к жилью будущего, как отмечает Малеева - разнообразие вариантов и подходов к строительству. "Жилье должно быть разное. Сейчас основной жилой фонд состоит из панельных домов одинаковой планировки, самый главный вызов, который нам предстоит - переключить всю отрасль с повторения на разнообразие и сделать это при помощи гибких стандартов. Это коды, которые ориентированы на эффекты, а не на регуляцию определенных параметров", - сказала она, уточнив, что гибкие стандарты стимулируют инновации. "Если каждый раз ты вынужден придумывать новые способы, то выигрывает тот, кто придумывает способ проще", - пояснила эксперт.

Жилье как ответ на новые реалии

Эксперты отмечают - современное жилье должно отвечать задачам, которые стоят перед городом, и потребностям различных категорий граждан. "Наши дети уже просто покупают квартиры и для них качество - это заплатить поменьше денег и получить побольше квадратных метров. И мне кажется, что наши, потомки будут уже не покупать, а платить за пользование. И платить за пользование как квартирой, так и районом. Никто не будет ждать, что когда-то здесь вырастут деревья или построится кафе, человек хочет сразу это получить", - рассказал соучредитель и главный архитектор UNK Project Юлий Борисов.

Он также отметил, что сегодня люди не готовы ждать, когда начнется благоустройство города. "Люди хотят сразу приехать и чтоб у них все было хорошо - здесь можно поработать, здесь поиграть и т. д. И мне кажется, что при проектировании или реновации городов в первую очередь нужно смотреть именно за хозпользователями, уже сейчас это не является мифом. В той же Казани в Иннополисе, они через Telegram городом управляют. В Москве - "Активный гражданин". Люди просто хотят потратить свою жизненную энергию в обмен на уже готовую среду", - заметил эксперт.

Борисов также отметил, что примером города, который имеет свой образ, можно назвать Сколково. "У него есть свой бренд и суть. Этот город нашел свою цель - наука и ее коммерциализация. И все это образование реализовано только, чтобы этого достичь. А дальше там есть разнообразная среда - для студентов, стартаперов, профессоров. Также есть разные места приложения, хорошая инфраструктура с точки зрения транспорта", - сказал он, уточнив, что сейчас перед Россией стоит задача найти смыслы для каждого города: то, что есть сейчас и то, что будет в будущем.

Реализация человеческого капитала

Управляющий партнер компании "Новая земля" Иван Курячий считает, что важно рассматривать город, как единое целое. "Город - это по сути платформа для создания и развития человеческого потенциала и социального капитала. Это больше не дороги, заводы пароходы, человек - самый важный сейчас ресурс для развития, цель для развития. Соответственно, человеческий потенциал - это развитие образования, здоровья, благополучия каждого конкретного человека, это социальный капитал, это то, как обустроены связи между этими людьми, жителями города. Это хороший показатель для развития гражданского общества и возможностей совместного взаимодействия и реализации потенциалов", - пояснил Курячий.

Он также добавил, что города, которые предоставляют наилучшие условия для развития и реализации человеческого потенциала и социального капитала, в современном мире являются ведущими и они привлекают активных горожан, бизнес. "Согласно нашему исследованию, небольшие города, такие как Белгород, сформировали слой для привлечения бизнеса, в то же время крупные города-миллионники, типа Волгограда и Нижнего Новгорода, они теряют население, к ним не приходят новые инвестиции. Например, у Белгорода ежегодно мониторят, какая ситуация с благополучием горожан, у них самые высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни среди российских городов, за исключением Кавказа. И это интересный подход, который они реализуют достаточно давно", - заметил Курячий.

В связи с этим, жилье нельзя рассматривать как отдельную составляющую, считает эксперт. "Жилье - это часть единого целого, и поэтому жилищная политика должна проводиться в комплексе с политикой по развитию транспортной системы, по созданию сценариев использования городских пространств, по созданию городских активностей и т. д. Тут важная вещь - комплексный подход, и в этом плане программой по развитию городской среды должен заниматься не только Минстрой, у нас еще Минсоц, Минтруд, Минприроды - и это все те специалисты, которые должны быть задействованы в формировании городской среды в России в 21 веке", - резюмировал он.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению Правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с Правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.