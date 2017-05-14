КБ "Стрелка": архитекторам в регионах необходимо помогать наращивать компетенции

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Проблема профессиональных компетенций архитекторов в регионах страны стоит довольно остро, и необходимо передавать в регионы опыт, полученный при реализации проектов в Москве. Такое мнение на круглом столе "Города для будущего: среда для развития", прошедшего в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" озвучила партнер консалтингового бюро (КБ) "Стрелка" Александра Сытникова.

"Проблема, с которой мы столкнулись на местах, - это, конечно же, повсеместно в России, проблема компетенции, не выросла еще проектная культура, точнее, она когда-то была, но мы ее потеряли, и эту проектную культуру сейчас необходимо возрождать. Возрождать стремительно, где-то создавать заново потому что в регионах мы сталкиваемся с этой проблемой: если архитекторы на местах справляются с объемным проектированием, то с проектированием общественных пространств, с проектированием среды работать не может практически никто", - заявила она.

Эксперт отметила, что одна из задач КБ "Стрелка" заключается в том, чтобы свой наработанный опыт, приобретенный во время работы над проектам "Моя улица" в Москве, передавать в регионы.

Сытникова напомнила, что КБ Стрелка и АИЖК сейчас занимаются созданием проектов по развитию общественных ключевых пространств для 40 городов страны.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.