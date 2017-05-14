Минстрой лишит госфинансирования регионы без планов благоустройства до 2018 г.

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Минстрой лишит выделенного госфинансирования, а также оштрафуют регионы, которые не успеют создать пятилетние планы благоустройства в срок - до конца 2017 года. Об этом рассказал журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".
В 2016 году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. На проект "Городская среда и благоустройство" государством будет направлено 25,5 млрд рублей.
"Пятилетние планы благоустройства к концу этого года - это ключевое условие в получении федеральной поддержки. Те регионы, которые с этой задачей не справятся, те регионы, у которых программы окажутся чисто бумажным творчеством без активного вовлечения горожан, мы заберем у этих регионов деньги, которые они уже получили и оштрафуем", - рассказал он.
Замглавы Минстроя добавил, что в каждом муниципалитете также должны появиться новые правила благоустройства.
Как пояснял ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, из выделенных в 2016 году 20 млрд рублей в рамках проекта "ЖКХ и Городская среда" 70% будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 30% этих средств - на конкретное благоустройство одного знакового объекта в муниципалитетах. 0,5 млрд рублей рассчитаны на благоустройство парков и скверов в российских дотационных регионах. Не менее 72 российских регионов уже получили деньги. Около 5 млрд рублей предназначены для оставшихся российских регионов-доноров
В программе по развитию городской среды принимает участие 1,37 тыс. муниципалитетов, в которых проживает 99 млн человек.
Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".
Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.
Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.