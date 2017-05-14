МВФ: в реализации экономической программы Греции есть прогресс

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили прогресс, достигнутый в реализации экономической программы правительства в Афинах. Об этом сообщила пресс-служба организации, которая базируется в Вашингтоне.

Встреча Лагард и Ципраса состоялась в Пекине "на полях" международного форума "Один пояс - один путь". Глава греческого правительства и директор-распорядитель "воспользовались этой возможностью, чтобы обсудить прогресс, достигаемый при выполнении экономической программы Греции", отметила пресс-служба МВФ.

Кроме того, по ее свидетельству, Ципрас и Лагард "обменялись мнениями по поводу следующих шагов и важности продолжения реализации согласованных реформ, а также поддержки со стороны партнеров Греции, включая надлежащие меры по облегчению долгового бремени" Афин.

Греция уже несколько месяцев ведет сложные переговоры с еврозоной и МВФ по поводу условий продолжения оказания ей финансовой помощи. Переговоры регулярно прерываются из-за разногласий по реформам рынка труда, пенсий и плану приватизации, на которых настаивают международные кредиторы. Крайним сроком для снятия этих противоречий для Греции является 1 июля, к которому страна должна погасить задолженность на сумму в €7 млрд.

Этих денег у Афин нет, и избежать дефолта страна может, только получив новые заемные средства. Если кредиторы и правительство Греции к этому моменту не придут к соглашению, то грозит повториться кризис 2015 года, когда Афины оказались на грани выхода из зоны евро.

Третья программа макрофинансовой помощи Греции, объемом до €80 млрд, была принята странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия новых жестких реформ по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Именно по реализации этой программы реформ Греция и эксперты европейских институтов вновь не могут достичь взаимопонимания.