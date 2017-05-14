Эксперт: для упрощения земельного кодекса в городах России разработан смарт-код

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Эксперты разработали специальный смарт-код, который позволит упросить земельные кодексы в городах России и упростить получение разрешения на строительство для бизнеса. Кодекс, основанный на смарт-коде, содержит всего девять типов, которые ранжированы по плотности - средняя, высокая и низкая плотность застройки. Об этом в ходе форума "Среда для жизни. Квартира и город" рассказал генеральный директор берлинского офиса DPZ-EUROPE Дуэйн Филипс.

"На примере Саратова мы адаптировали земельный кодекс, создав смарт-код. Это умные коды, которые являются ключиками к упрощению работы с городом. Они учитывают такие компоненты, как сохранение исторического развития застройки, экологию и т. д. Смарт-код это такая универсальная графическая модель, которую можно адаптировать к любому городу", - сказал Филипс.

Упрощение землепользования привлечет бизнес

По словам Филипса, именно сложные земельные кодексы мешают развиваться современным городам.

"Планирование, процедуры одобрения, согласования должны быть упрощены и стать легки для понимания. В Саратове кодекс зонирования довольно сложен, в нем обозначены 75 различных видов землепользования. И никто не хочет инвестировать, если все сложно и отнимает много времени", - отметил спикер.

При этом, Филипс отметил, что очень важно привлекать студентов и местных жителей, которые бы открывали здесь свой бизнес, а не уезжали из Саратова.

"Местные жители - это экономический драйвер. Например, в Берлине три месяца уходит на получение разрешения на строительство, поэтому люди и едут в Берлин", - сказал Филипс.

Решение транспортных проблем и повышение качества застройки

Филипс уточнил, что старый способ формирования кодекса - это концентрирование на том, как делать улицы. Кодекс диктует, где учиться, где жить, где работать и где отдыхать. А это не всегда эффективно.

"Такое планирование создает большие транспортные проблемы. Кодекс, созданный с применением смарт-кода, подразумевает наличие зон со смешанным назначением и смешанным функционалом. Смарт-код графическим способом показывает как делать тротуары, пешеходные зоны, здания и как это все соотносится вместе", - заявил Филипс.

Таким образом, по словам спикера, можно разработать семистраничный кодекс, а в конце этого процесса появится чертеж для каждой зоны. Застройщику будет достаточно выдать один лист бумаги, на котором будут изложены все требования - какие здания, какой высоты, и какой плотности можно возводить.

"Майами принял такой кодекс шесть лет назад, сегодня там экономический бум. Потому, что стало легко строить, качество стало выше, чем раньше. Кодекс, основанный на смарт-коде, обеспечивает европейское качество застройки", - заверил Филипс.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.