Эксперт: для упрощения земельного кодекса в городах России разработан смарт-код

Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с латвийцамиСпорт 14 мая, 19:03
Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ по хоккею с латвийцамиСпорт 14 мая, 19:00
Третьяк: игра сборной России на ЧМ по хоккею похожа на стиль команды СССРСпорт 14 мая, 18:55
Третьяк: ФХР и КХЛ не обсуждали вопрос лишения статуса легионеров игроков из стран ЕАЭССпорт 14 мая, 18:40
Следственный комитет занимается финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых летСпорт 14 мая, 18:34
Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублейСпорт 14 мая, 18:23
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"Международная панорама 14 мая, 18:08
Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листаМеждународная панорама 14 мая, 17:53
Мерзликин займет место в воротах сборной Латвии в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 14 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Эксперты разработали специальный смарт-код, который позволит упросить земельные кодексы в городах России и упростить получение разрешения на строительство для бизнеса. Кодекс, основанный на смарт-коде, содержит всего девять типов, которые ранжированы по плотности - средняя, высокая и низкая плотность застройки. Об этом в ходе форума "Среда для жизни. Квартира и город" рассказал генеральный директор берлинского офиса DPZ-EUROPE Дуэйн Филипс.
"На примере Саратова мы адаптировали земельный кодекс, создав смарт-код. Это умные коды, которые являются ключиками к упрощению работы с городом. Они учитывают такие компоненты, как сохранение исторического развития застройки, экологию и т. д. Смарт-код это такая универсальная графическая модель, которую можно адаптировать к любому городу", - сказал Филипс.
По словам Филипса, именно сложные земельные кодексы мешают развиваться современным городам.
"Планирование, процедуры одобрения, согласования должны быть упрощены и стать легки для понимания. В Саратове кодекс зонирования довольно сложен, в нем обозначены 75 различных видов землепользования. И никто не хочет инвестировать, если все сложно и отнимает много времени", - отметил спикер.
При этом, Филипс отметил, что очень важно привлекать студентов и местных жителей, которые бы открывали здесь свой бизнес, а не уезжали из Саратова.
"Местные жители - это экономический драйвер. Например, в Берлине три месяца уходит на получение разрешения на строительство, поэтому люди и едут в Берлин", - сказал Филипс.
Филипс уточнил, что старый способ формирования кодекса - это концентрирование на том, как делать улицы. Кодекс диктует, где учиться, где жить, где работать и где отдыхать. А это не всегда эффективно.
"Такое планирование создает большие транспортные проблемы. Кодекс, созданный с применением смарт-кода, подразумевает наличие зон со смешанным назначением и смешанным функционалом. Смарт-код графическим способом показывает как делать тротуары, пешеходные зоны, здания и как это все соотносится вместе", - заявил Филипс.
Таким образом, по словам спикера, можно разработать семистраничный кодекс, а в конце этого процесса появится чертеж для каждой зоны. Застройщику будет достаточно выдать один лист бумаги, на котором будут изложены все требования - какие здания, какой высоты, и какой плотности можно возводить.
"Майами принял такой кодекс шесть лет назад, сегодня там экономический бум. Потому, что стало легко строить, качество стало выше, чем раньше. Кодекс, основанный на смарт-коде, обеспечивает европейское качество застройки", - заверил Филипс.
Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".
Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.
Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.