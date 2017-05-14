Эксперт: владельцы исторических зданий могут продавать "воздух" застройщикам высоток

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Эксперты разработали предложение по продаже застройщикам высоток прав на воздух у владельцев низкоэтажных зданий. Об этом в ходе форума "Среда для жизни. Квартира и город" сообщил генеральный директор берлинского офиса DPZ-EUROPE Дуэйн Филипс.

"Владельцу малого здания вместо того, чтобы разрушать его, мы предлагаем разрешить продавать "воздух" над низкоэтажным зданием владельцу высотных зданий, которые расположены за ним. Таким образом, у владельца высотного здания взамен будет прекрасный вид из окон, а владелец малого бизнеса в историческом здании таким образом обогатится", - рассказал Филипс.

На примере Саратова, по словам Филипса, модель передачи прав может работать на Набережной космонавтов, расположенной вдоль реки Волга.

"Это прекрасный ресурс, здесь уже начали строить высотные здания. Почему же не заработать на этом и сделать так, чтобы тот, кто захочет строить высотные здания на Набережной, покупал бы права на "воздух" над зоной исторического наследия", - заявил Филипс.

Эксперт добавил, что модель успешно работает во многих городах. Например, Барселона уже провела такой проект и сформировала один из самых красивых променадов. Однако окончательно решение по применению такой модели должны принять власти города совместно с жителями.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.