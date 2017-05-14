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АИЖК планирует запустить проект по арендному жилью в Саратове

Экономика и бизнес
14 мая, 20:13 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

Глава АИЖК Александр Плутник заявил, что одним из возможных арендных объектов может стать известный саратовчанам "Дом с кариатидами"

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует запустить проект по арендному жилью в Саратове. Об этом рассказал журналистам глава АИЖК Александр Плутник в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".

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"Мы готовы рассматривать покупку (объектов под арендное жилье - прим. ТАСС) в любом субъекте РФ. Сейчас готовим сделку в поселке Октябрьское Томской области. Мы смотрим на объекты в Петербурге, Екатеринбурге, в Москве. В Саратове мы тоже смотрим несколько объектов", - рассказал Плутник.

Одним из возможных арендных объектов может стать известный саратовчанам "Дом с кариатидами", расположенный на Советской улице. "Красивый дом, который находится в аварийном состоянии, расселяющийся дом", - пояснил он.

Сейчас это муниципальный объект, которые планируется приобрести за счет средств АИЖК, добавил Плутник.

АИЖК реализует в России программу развития арендного жилья в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" по заказу Минстроя России. Проект курирует первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

О "доме с кариатидами"

Дом инженера Вячеслава Августовича Яхимовича на Константиновской (ныне Советской) улице, также известный под названиями "Дом с кариатидами" или "Дом с горгульями", является одним из интереснейших образцов саратовского модерна. Дом был в начале двадцатого века уникальным, так как впервые в Саратове здесь была применена система парового отопления и вентиляции. Здание построено в стиле модерн и украшено скульптурами (кариатидами). Он был доходным домом, затем стал просто жилым с коммунальными квартирами. Трехэтажный особняк перестроен из одноэтажного домика практически без усиления фундамента, отчего с начала 21 века находится в аварийном состоянии. В вестибюле и подъезде дома сохранились оригинальные плитка и двери, однако, сам дом покрыт трещинами, а балконы осыпались.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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