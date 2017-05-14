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Мень: 11 регионов РФ отстают по темпам расселения аварийного жилья по вине губернаторов

Экономика и бизнес
14 мая, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Глава Минстроя отметил, что делает все возможное для исправления ситуации и надеется на максимальную кооперацию с губернаторами регионов

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© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Одиннадцать регионов России отстают по темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей из-за неправильного администрирования губернаторов. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью телеканалу НТВ.

"К сожалению, есть субъекты, которые отстают. По нашим оценкам, 11-12 субъектов могут не закончить в срок до конца этого года, и это будет их персональная ответственность, - сказал он. - Мое мнение такое: в большинстве случаев это неправильное администрирование губернаторами этой программы. Если губернатор ведет ее лично, сам выезжает на стройку, смотрит, проводит планерки и держит руку на пульсе, все нормально".

При этом глава Минстроя не уточнил, о каких регионах идет речь.

Министр отметил, что со своей стороны делает все возможное для исправления ситуации и надеется на максимальную кооперацию с губернаторами регионов. "Мы рассчитываем на то, что все в конечном итоге будут очень ответственно относиться к выполнению майских указов", - подчеркнул он.

Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года. Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ должны переселить из аварийного жилья 733,23 тыс. человек. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, составляет 11,37 млн кв. м. Этот план выполнен почти на 73%, то есть осталось расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, где проживает 191 тыс. человек.

Согласно данным годового отчета за 2016 год, 14 регионов полностью расселили весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. Среди них Ингушетия, Калининградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Чечня, Магаданская, Рязанская, Тамбовская, Ростовская, Тюменская области, Карачаево-Черкессия и ХМАО. В 49 регионах достигнуты целевые показатели по расселению всего объема аварийного жилья от 70 до 99%, 20 регионов достигли целевой показатель менее чем на 70%. Среди отстающих - Республика Тыва и Забайкальский край.

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Мень, Михаил Александрович
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