Путин в Пекине продолжит работу на форуме "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит работу на международном форуме "Один пояс - один путь". Глава российского государства выступит на круглом столе, посвященном интеграции в Евразии.

Как ранее говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на форуме "предусматривается проведение ряда рабочих заседаний, так называемых круглых столов с участием руководителей государств, во время которых будут затронуты вопросы, связанные с углублением интеграционных связей на всем пространстве Азиатско-Тихоокеанского и других регионах мира". В частности, по его словам, состоится заседание круглого стола "Синергия интеграционных инициатив в интересах экономического партнерства". Представитель Кремля ожидает, что лидеры государств обсудят на этом заседании текущий уровень регионального взаимодействия, существующие интеграционные процессы, а также поговорят о возможных путях сопряжения развития различных интеграционных объединений. "Президент России, в частности, расскажет о становлении и развитии Евразийского экономического союза, в рамках которого полным ходом идет процесс формирования общего рынка с едиными и понятными правилами для всех", - сообщил Ушаков.

Планируется, что итоги работы в Пекине Путин подведет на пресс-конференции.

Ранее президент РФ выступил на открытии форума, призвал к созданию большого евразийского партнерства и к отказу от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии. Глава российского государства считает, что "сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕврАзЭС, "Один пояс - один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго- Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства". "Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве, в этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющем", - добавил Путин.

По мнению российского лидера, "все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства". "Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", - сказал он, подчеркнув, что сформировавшиеся в XX веке экономические модели переживают кризис. Путин также призвал отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии. По его мнению, "в целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем, нужны свежие, свободные от стереотипов идеи".

Во время форума президент РФ провел серию переговоров. Его собеседниками, в частности, стали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.