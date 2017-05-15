Авиарейсы из России в Белоруссию переводятся в международные секторы аэропортов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Авиарейсы из России в Белоруссию переведены в международные секторы российских аэропортов, но пограничный контроль граждане обеих стран по-прежнему проходить не будут, он предусмотрен только для граждан третьих стран.

"С 15 мая 2017 года авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов", - сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, пограничный контроль для россиян и белорусов не предусмотрен, они лишь должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон, который необходимо сохранять по прибытии в Россию из Белоруссии. "Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются", - пояснили в ФСБ. Граждане других государств, следующие рейсами в Белоруссию и обратно, будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.

Начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Ляшук сообщал, что Белоруссия не будет проводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах с Россией.

7 февраля вступил в силу приказ директора ФСБ России Александра Бортникова, устанавливающий пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Но, как тогда поясняли в Федеральной службе безопасности, установление пограничной зоны не предусматривает осуществления погранконтроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия пунктов пропуска через государственную границу РФ. В ФСБ уточнили, что введение пограничной зоны направлено "на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.