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Семь авиакомпаний начинают льготные перевозки в Симферополь

Экономика и бизнес
15 мая, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Специальный тариф на полеты в Крым будет действовать до 30 ноября

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Семь российских авиакомпаний с сегодняшнего дня начинают льготные перевозки из 36 российских городов в Симферополь. Специальный тариф на полеты в Крым будет действовать до 30 ноября.

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"Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров", - сообщала ранее Росавиация.

Стоимость субсидируемых авиабилетов в зависимости от дальности полета составит в одно направление от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. По данным Росавиации, полеты будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Алроса", S7, "Саратовские авиалинии", Red Wings, "Ижавиа" и "Уральские авиалинии".

Откуда можно будет улететь в Крым по дешевым билетам

В этом году в программу субсидированных рейсов вошли 36 российских городов. Самые дешевые билеты (2,5 тыс. рублей) будут предложены при перелете из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курская, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля. Самый дорогой перелет в Крым - из Магадана (12,5 тыс. рублей).

Москва и Санкт-Петербург в программу субсидирования рейсов в Крым не включены.

Кто сможет воспользоваться льготными билетами

Приобрести билет по специальному тарифу, по данным Росавиации, смогут только граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.

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