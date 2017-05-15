ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны

МОСКВА, 15 мая./ТАСС/. Попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, судя по историческому опыту, как правило заканчиваются неудачами с точки зрения макроэкономики. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат - из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты", - говорится в документе.

В результате роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными, что привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда. Кроме того, с точки зрения структуры экономики эффекты от занижения валютного курса оказываются неоднородными и по-разному проявляются в отраслях экономики, говорится в материалах департамента ЦБ.

"В конечном счете в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России. Важно подчеркнуть, что речь идет о попытках искусственного сдерживания укрепления номинального и реального курса рубля. В случае изменения нефтяных цен происходит равновесная корректировка валютного курса, вызывающая структурные сдвиги в экономике", - пишут эксперты департамента ЦБ РФ в аналитической записке.

Риск снижения благосостояния населения

В департаменте ЦБ РФ также отметили, что при занижении курса возникает риск того, что рост производства не будет сопровождаться ростом благосостояния и будет неустойчивым. Как указывают эксперты департамента ЦБ, в современном мире устойчивый рост благосостояния страны требует встраивания в глобальные производственные цепочки на все более высоком уровне создания добавленной стоимости, где уровень курса национальной валюты имеет второстепенное значение.

"После роста цен на нефть во второй половине 2016 - начале 2017 года укрепление рубля привело к тому, что заработные платы в обрабатывающих отраслях в России хоть и выросли, но остаются ниже китайских на 20%, сохраняя относительное конкурентное преимущество по стоимости труда. Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения", - говорится в материалах департамента ЦБ.

Ценовой демпинг

По мнению экспертов департамент, конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты является ценовым демпингом, который также не стимулирует рост качества и эффективности производства.

Опираться на эту политику в средне- и долгосрочной перспективе означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы, считают эксперты департамента. По их мнению, это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления.

"В современном мире глобальных производственных цепочек валютный курс перестает быть источником конкурентоспособности для растущего числа товаров. Большая редкость, если промышленный товар целиком и полностью разрабатывается и производится только в одной стране. Конкуренция в современном мире смещается в сторону конкуренции по качеству, технологичности и имиджу товара. Попытки страны конкурировать только по цене в конечном итоге приведут к увеличению технологического отставания", - указывается в материалах департамента ЦБ.

Ограничение производственных возможностей экономики

Кроме того, низкий валютный курс ограничивает производственные возможности экономики, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Слабая валюта, поддерживая трудоемкие торгуемые отрасли, "дотирует" тем самым отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики. Это, в свою очередь, консервирует структуру производства - не позволяет ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли", - говорится в аналитической записке. Кроме того, эксперты отмечают, что у предприятий таких отраслей стимулы к повышению производительности труда оказываются слабыми.