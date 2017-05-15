Мантуров: в России отзовут 14 тыс. автомобилей Audi и 5 тыс. Lada Kalina и Granta

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" согласовал с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, запрос на отзыв 14 тыс. автомобилей марки Audi также подаст ООО "Фольксваген Групп Русс" - российский дилер Audi. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал в интервью газете "Известия".

"На днях Росстандарт по инициативе "АвтоВАЗа" вновь согласовал отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada (Kalina Sport, Granta Sport). "Фольксваген Груп Рус" также готовит аналогичную просьбу относительно 14 тыс. автомобилей марки Audi", - сказал он.

По словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете, это "свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами". "Отзывная кампания - не ущерб репутации", - отметил Мантуров.

В марте "АвтоВАЗ" объявил об отзыве 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, реализованных с 3 сентября 2015 года, из-за перетирания топливной/паровой трубки тросом сцепления. В апреле Росстандарт сообщил об отзыве в России более 2,3 тыс. кроссоверов Audi Q5 из-за риска протечки люка и 128 автомобилей марки Audi моделей A4, A5, A6 и A8 из-за возможного дефекта подушек и ремней безопасности.