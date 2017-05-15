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Toyota профинансирует проект по созданию летающего автомобиля

Экономика и бизнес
15 мая, 5:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Проект под названием Cartivator был запущен еще в 2012 году, до настоящего времени развивался благодаря средствам, собранным через интернет

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация Toyota приняла решение выделить 40 млн иен ($350 тыс.) на проект по созданию летающего автомобиля, которым занимаются несколько ее сотрудников на добровольной основе. Об этом сообщила газета Nikkei Shinbun.

Проект под названием Cartivator  был запущен еще в 2012 году, до настоящего времени развивался благодаря средствам, собранным через интернет. Он предполагает создание к 2019 году прототипа летающего аппарата с четырьмя роторами по аналогии с современными квадрокоптерами, который также сможет передвигаться по земле как обычный автомобиль.

В видеоролике, представляющем концепцию проекта, одноместный аппарат садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в Токио во время церемонии открытия, выезжает на стадион и вновь поднимается в воздух, а управляющий им человек зажигает олимпийский огонь. Как ожидается, именно к этому времени разработчики смогут создать летающий автомобиль в соответствии со своим планом.

Пока что главной проблемой остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех винтовых двигателей, установленных по его периметру. Определенную сложность также представляет достаточно большой вес конструкции вместе с пилотом.

Основатели проекта Cartivator считают, что таким образом они смогут в будущем решить проблему дорожных заторов и придать новый виток развития крупным городам. Однако для этого необходимо будет вносить соответствующие поправки в законодательство и создавать организации, отвечающие за выдачу прав на управление такими транспортными средствами.

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