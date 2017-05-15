Участники сделки по сокращению нефтедобычи достигли консенсуса по ее продлению

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия будут рекомендовать другим участникам сделки продлить ее еще на девять месяцев после окончания текущего соглашения. Такое совместное заявление сделали министр энергетики РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев", - заявили они.

Министры также отметили, что мировые запасы нефти сокращались в апреле-мае ускоренными темпами по сравнению с сезонными нормами. "Снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах) составило более чем на треть с начала года", - сообщили они. Кроме того, согласно заявлению, наблюдается "сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка".

Кроме того, согласно заявлению, наблюдается "сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка".

Аль-Фалех добавил, участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки.

"Наши страны договорились продлить (соглашение) до конца марта 2018 года с прежним объемом, указанном в соглашении от 10 декабря", - сказал он журналистам.

Новак подчеркнул, что нефтяные компании РФ одобряют продление сделки по сокращению добычи.

"Прежде чем обсудить это (продление соглашения - прим. ТАСС) с моим коллегой из Саудовской Аравии, мы предварительно обсудили нашу позицию с нашими компаниями. Это наша общая, консолидированная позиция", - сказал министр.

Россия по условиям действующего соглашения сокращала добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Квота была достигнута в начале мая. Таким образом, российские компании сокращали добычу поступательно. Такое условие было достигнуто в договоренностях России и ОПЕК от 10 декабря.

Москва и Эр-Рияд до 24 мая также проведут консультации с участниками сделки по снижению добычи ради полного согласия по срокам продления.