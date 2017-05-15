Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники сделки по сокращению нефтедобычи достигли консенсуса по ее продлению

Экономика и бизнес
15 мая, 5:52 дата обновления: 15 мая, 6:38 UTC+3

Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/LISI NIESNER

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Читайте также новости по теме:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© Виктор Драчев/ТАСС

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефть

СМИ: ряд стран ОПЕК обсуждают еще большее сокращение объемов добычи

Россия готова обсуждать продление соглашения с ОПЕК после 2017 года

"Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия будут рекомендовать другим участникам сделки продлить ее еще на девять месяцев после окончания текущего соглашения. Такое совместное заявление сделали  министр энергетики РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев", - заявили они.

Министры также отметили, что мировые запасы нефти сокращались в апреле-мае ускоренными темпами по сравнению с сезонными нормами. "Снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах) составило более чем на треть с начала года", - сообщили они. Кроме того, согласно заявлению, наблюдается "сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка".

Кроме того, согласно заявлению, наблюдается "сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка".

Аль-Фалех добавил, участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки.

"Наши страны договорились продлить (соглашение) до конца марта 2018 года с прежним объемом, указанном в соглашении от 10 декабря", - сказал он журналистам.

Новак подчеркнул, что нефтяные компании РФ одобряют продление сделки по сокращению добычи.

"Прежде чем обсудить это (продление соглашения - прим. ТАСС) с моим коллегой из Саудовской Аравии, мы предварительно обсудили нашу позицию с нашими компаниями. Это наша общая, консолидированная позиция", - сказал министр. 

Россия по условиям действующего соглашения сокращала добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Квота была достигнута в начале мая. Таким образом, российские компании сокращали добычу поступательно. Такое условие было достигнуто в договоренностях России и ОПЕК от 10 декабря.

Москва и Эр-Рияд до 24 мая также проведут консультации с участниками сделки по снижению добычи ради полного согласия по срокам продления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Один пояс - один путь" в Пекине Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
6
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
7
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились
Темы дня
Загрузка...
Реклама