Новак: на встрече в Вене 25 мая будет участвовать больше стран, чем в текущем соглашении

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. На встрече в Вене 25 мая, на которой будут обсуждаться сроки продления соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи нефти, будет больше участников, чем в текущем соглашении. Об этом сообщил журналистам в Пекине глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Приглашены будут больше (стран - прим. ТАСС), двери открыты", - сказал министр.

Приглашены все известные страны, которые являются экспортерами, отметил он.

Министр также отметил, что текущие консультации показывают, что почти все участники действующего соглашения привержены его пролонгации. "Я не вижу причин, чтобы какие-то страны могли выйти", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что цели текущего соглашения пока не достигнуты, и необходимо продолжать взаимодействие.

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, которые не входят в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня. Ранее сегодня РФ и Саудовская Аравия заявили, что будут рекомендовать участникам сделки продлить ее до конца марта 2018 года на текущих условиях.