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На Якутской ГРЭС-2 проведен пробный пуск второй газовой турбины

Экономика и бизнес
15 мая, 7:07 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На ГРЭС ведется наладка основного и вспомогательного оборудования, осуществлен монтаж оборудования газового хозяйства, произведена подача газа на газораспределительный пункт и пункт подготовки газа

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ЯКУТСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Пробный пуск на холостом ходу второй газотурбинной установки успешно проведен на Якутской ГРЭС-2. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГРЭС-2.

"Успешно проведен пробный пуск второй газотурбинной установки. Всего на станции установлено четыре газовые турбины мощностью 48 МВт. Пробный пуск первой турбины был произведен в конце апреля, готовность еще двух турбин к пуску составляет 90%. Ввод станции в эксплуатацию намечен на осень этого года, готовность объекта выше 95%", - отметили в компании.

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В настоящее время на Якутской ГРЭС-2 ведется наладка основного и вспомогательного оборудования, осуществлен монтаж оборудования газового хозяйства, произведена подача газа на газораспределительный пункт и пункт подготовки газа. Смонтирована газодожимная компрессорная станция, ведутся подготовительные работы к производству пуско-наладочных работ с подачей газа. В основных корпусах станции производится монтаж инженерных систем.

Всего на станции задействованы 660 человек и 22 единицы техники.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) - один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая - 469 Гкал/ч.

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