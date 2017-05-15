Western Digital хочет заблокировать сделку по продаже части бизнеса Toshiba

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Американская компания Western Digital подала ходатайство в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (МТП) в Париже о наложении запрета на сделку о продаже части бизнеса японской корпорации Toshiba, связанного с производством полупроводников и устройств памяти.

Toshiba планировала продать этот бизнес, чтобы компенсировать масштабные убытки, вызванные проблемами с дочерней Westinghouse Electric и кризисом в сфере строительства и обслуживания АЭС. Однако Western Digital, которая инвестировала в строительство завода по производству микрочипов в японском городе Иоккаити, считает, что у нее есть право заблокировать планируемую сделку. Руководство компании объясняет это необходимостью получения его согласия на продажу бизнеса, поскольку в прошлом году Western Digital приобрела другую американскую компанию SanDisk, с которой Toshiba изначально создавала совместное предприятие по выпуску полупроводников.

В случае начала судебного разбирательства оно может затянуться на несколько лет, что крайне невыгодно японской компании, находящейся в глубоком кризисе и нуждающейся в дополнительном финансировании.

1 апреля Toshiba выделила бизнес по производству полупроводников в отдельную компанию Toshiba Memory. За счет ее продажи корпорация Toshiba рассчитывает получить более 300 млрд иен ($2,6 млрд). Как сообщала деловая газета Nikkei на участие в сделке претендуют американская Apple совместно с тайваньской Hon Hai Precision Industry, а также южнокорейская SK Hynix и еще одна американская компания Broadcom.

В конце марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba сделало прогноз, что чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года составит 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).