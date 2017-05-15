Росстандарт начинает масштабную проверку на соответствие продуктов питания ГОСТам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Росстандарт (находится в ведении Минпромторга РФ) с 15 мая запускает пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам - ГОСТам. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям.

"С 15 мая 2017 года Росстандарт начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов", - отмечается в сообщении.

В 2017 году проверка пройдет в семи пилотных регионах: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым. В следующем году проект начнет действовать на территории всей страны. Производители, успешно прошедшие испытания, попадут в специальный реестр Росстандарта и получат право наносить на свою продукцию специальную маркировку - знак Национальной системы стандартизации (НСС). При этом участие в сертификации по-прежнему будет добровольным.

"При плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием ГОСТ", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет, - отмечает глава Минпромторга. - Выбор - за покупателем".

О национальной системе сертификации

Проект Национальная система сертификации был одобрен к запуску в пилотном режиме в конце 2016 года Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет Мантуров. Основная цель проекта - обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа, говорит руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

При этом в случае, если продукция, на этикетке которой указано, что она произведена по ГОСТу, но при этом не соответствует заявленным стандартам качества, производитель будет привлечен к ответственности за введение потребителя в заблуждение. Так, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, в этом ключе предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тыс. рублей.