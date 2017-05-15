Нефть выросла на новостях о возможном продлении сделки по снижению добычи

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6%, до $51,69 за баррель, на новостях о вероятности продления сделки ОПЕК по снижению добычи нефти на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявили, что будут рекомендовать остальным участникам сделки продлить ее еще на девять месяцев, то есть до конца марта 2018 года. При этом обсуждается сохранение текущей квоты в 1,8 млн баррелей, отметили они. До 24 мая Россия и Саудовская Аравия проведут соответствующие консультации с участниками сделки.

Пролонгация сделки необходима для достижения ее целей - снижения мировых запасов до средних за пять лет уровней.