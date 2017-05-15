Кабмин обновил правила предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила предоставления государственных гарантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемым в рамках мер по обеспечению устойчивости экономического развития. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

В частности, правила дополнены пунктом, запрещающим предоставление госгарантии в том случае, если принципалы и бенефициары являются иностранными юридическими лицами, а также если доля участия офшорных компаний в уставном капитале принципала в совокупности превышает 50%.

Документ также устанавливает возможность отзыва госгарантии, если будет установлен факт нецелевого использования обеспеченных ею заемных средств.

Также, как отмечается в пояснительной записке, "во избежание необоснованного увеличения внутреннего государственного долга" установлены требования к срокам начала предоставления принципалу кредитных средств и размещения им выпуска облигаций, обеспеченных гарантиями.

Новые правила также устанавливают возможные варианты обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований гаранта.

В прошлом году правительство продлило правила предоставления госгарантий, утвержденные в 2012 году, включив туда ряд новых положений, направленных на защиту интересов России как гаранта от недобросовестного поведения принципалов.