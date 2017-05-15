Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин обновил правила предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам

Экономика и бизнес
15 мая, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Документ устанавливает возможность отзыва госгарантии при установлении факта нецелевого использования заемных средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила предоставления государственных гарантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемым в рамках мер по обеспечению устойчивости экономического развития. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

В частности, правила дополнены пунктом, запрещающим предоставление госгарантии в том случае, если принципалы и бенефициары являются иностранными юридическими лицами, а также если доля участия офшорных компаний в уставном капитале принципала в совокупности превышает 50%.

Документ также устанавливает возможность отзыва госгарантии, если будет установлен факт нецелевого использования обеспеченных ею заемных средств.

Также, как отмечается в пояснительной записке, "во избежание необоснованного увеличения внутреннего государственного долга" установлены требования к срокам начала предоставления принципалу кредитных средств и размещения им выпуска облигаций, обеспеченных гарантиями.

Новые правила также устанавливают возможные варианты обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований гаранта.

В прошлом году правительство продлило правила предоставления госгарантий, утвержденные в 2012 году, включив туда ряд новых положений, направленных на защиту интересов России как гаранта от недобросовестного поведения принципалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Семь авиакомпаний начинают льготные перевозки в Симферополь
4
Росстандарт начинает масштабную проверку на соответствие продуктов питания ГОСТам
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Toyota профинансирует проект по созданию летающего автомобиля
7
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"
Темы дня
Загрузка...
Реклама