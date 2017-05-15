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ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Информпрогресс"

Экономика и бизнес
15 мая, 8:36 UTC+3

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс"

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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" - ЦБ.

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