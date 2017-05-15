Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, в которой определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Настоящая стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения", - говорится в указе.

Согласно документу, правительству необходимо в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии.

Предыдущая госстратегия экономической безопасности была принята в 1996 году. Решение о разработке нового документа было принято на заседании Совета безопасности (СБ) РФ в июле 2015 года. С тех пор он неоднократно обсуждался на площадке СБ РФ. В частности, члены научного совета при Совбезе подчеркивали, что в условиях усиления нестабильности развития мировой экономики и резкого обострения глобальной конкуренции появляются новые вызовы и угрозы национальной безопасности и устойчивому развитию России, поэтому назрела необходимость обновления концептуальных подходов к формированию системы обеспечения экономической безопасности.

"По мнению экспертов, экономика и экономические интересы государства, общества, граждан становятся главной мишенью в сфере глобальной конкуренции, - сообщали ранее в пресс-службе СБ РФ. - Широкий набор экономических ограничений все шире используется иностранными государствами для достижения геополитических и внутриполитических целей".

В связи с этим было предложено включить защиту национального суверенитета в экономической сфере в понятие "экономической безопасности". Кроме того, научный совет рекомендовал сформулировать развернутую характеристику угроз и вызовов национальным интересам России в области экономики на современном этапе и в ближайшей перспективе. При этом важным фактором обеспечения экономической безопасности было предложено считать качество государственного управления.

Главные угрозы экономической безопасности

Новая Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года относит к основным угрозам дискриминационные меры в отношении ключевых секторов экономики страны, "ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям".

Кроме того, среди угроз названа уязвимость финансовой инфраструктуры финансово-банковской системы.

"Подверженность финансовой системы РФ глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы", - перечисляются в документе вызовы и угрозы экономической безопасности страны.

Также среди угроз - деятельность создаваемых без участия России межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным интересам РФ.

Угрожает экономической безопасности и "исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития".