КБ "Стрелка" и АИЖК направят индекс качества городской среды в Минстрой РФ в июле

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Индекс качества городской среды, разработка которого ведется КБ "Стрелка" и АИЖК, в июле будет направлен в Министерство строительства и ЖКХ России, и после рассмотрения в ведомстве может быть внедрен в работу городских властей. Об этом в кулуарах форума сообщили журналистам представители пресс-службы Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

"Сейчас индекс прорабатывается, в июле он будет направлен в Минстрой", - уточнил представитель АИЖК, пояснив, что индекс будет представлять собой своеобразный рейтинг городов и свод методических рекомендаций по улучшению качества городской среды.

Индекс качества городской среды КБ "Стрелка" и АИЖК, в основу которого легли 45 российских и международных систем оценки, разрабатывается с учетом четырех основных критериев: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие. Среди критериев индекса и методических рекомендаций по улучшению городской среды учитываются визуальный, акустический и климатических комфорт, культурное разнообразие и разнообразие типов пространства, качество воздуха, озеленения, эффективность утилизации отходов.

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.