"Газпром" и CNPC начали обсуждение точных сроков начала поставок газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приступили к обсуждению точных сроков начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири", говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Стороны начали обсуждение точных сроков начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в рамках действующего контракта", - говорится в сообщении.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь в Пекине на рабочей встрече 15 мая обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества. В частности, было отмечено, что работы по "восточному" маршруту поставок российского газа в Китай идут по графику. 11 мая введен в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через границу для строительства подводного перехода газопровода "Сила Сибири" через реку Амур.

Также стороны обсудили проект поставок газа с Дальнего Востока России в контексте начала коммерческих переговоров с целью выйти на согласование условий поставки до конца текущего года.

Ранее Миллер сообщал, что контракт на поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вступил в силу в мае 2015 года, срок начала поставок газа - от четырех до шести лет после вступления контракта в юридическую силу. Соответственно, поставки газа в Китай могут начаться в период с мая 2019 по май 2021 года.

О газопроводе

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 г. увеличены с 76,162 млрд руб. до 158,811 млрд рублей.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года.

В 2015-м "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд кубометров газа в год. В том же году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.