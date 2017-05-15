Курс доллара снизился до 56,65 руб., евро - до 61,88 руб.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 43 копейки и достиг отметки 56,65 рубля.

Курс евро уменьшился на 57 коп., составив 61,88 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2002,64 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1105,51 пункта.