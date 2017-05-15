Курс доллара снизился до 56,65 руб., евро - до 61,88 руб.

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 43 копейки и достиг отметки 56,65 рубля.
Курс евро уменьшился на 57 коп., составив 61,88 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2002,64 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1105,51 пункта.