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Курс доллара снизился до 56,65 руб., евро - до 61,88 руб.

Экономика и бизнес
15 мая, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Индекс ММВБ вырос на 0,4%, РТС - на 0,5%

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 43 копейки и достиг отметки 56,65 рубля.

Курс евро уменьшился на 57 коп., составив 61,88 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2002,64 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1105,51 пункта.

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