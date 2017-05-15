Россия ввела режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии

Предварительное слушание дела о крупном ДТП с автобусом в Югре назначено на 22 маяНовости Урала 15 мая, 11:42
Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитнымСпорт 15 мая, 11:30
ФК "Динамо" предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контрактСпорт 15 мая, 11:02
Российские лыжники группы Перевозчикова начали подготовку к олимпийскому сезону в ИжевскеСпорт 15 мая, 10:50
Кузнецова: в РФ выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семейОбщество 15 мая, 10:44
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуацииПроисшествия 15 мая, 10:41
Лыжники-спринтеры группы Каминского начнут подготовку к олимпийскому сезону 20 мая в КрымуСпорт 15 мая, 10:37
ФХР в начале июня определится с составом участников чемпионата ВХЛСпорт 15 мая, 10:32
КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков "Спартака" на поле после игры с "Амкаром"Спорт 15 мая, 10:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 мая 2017 года вводит режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
Данные меры, в частности касаются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод, ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".
Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции с ПУП "Молочный полюс" из-за выявленных нарушений в производстве молока.
Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин сообщал, что рабочая встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Москве. По его словам, на встрече будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора. Он также сообщил, что за время работы в Белоруссии (со 2 мая по 12 мая - прим. ТАСС) представители российского ведомства посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.
Две группы специалистов Россельхознадзора в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов ведомства. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.