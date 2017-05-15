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Россия ввела режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии

Экономика и бизнес
15 мая, 10:58 UTC+3

Режим вводится в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции

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Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 мая 2017 года вводит режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Данные меры, в частности касаются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод, ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".

Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции с ПУП "Молочный полюс" из-за выявленных нарушений в производстве молока.

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин сообщал, что рабочая встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Москве. По его словам, на встрече будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора. Он также сообщил, что за время работы в Белоруссии (со 2 мая по 12 мая - прим. ТАСС) представители российского ведомства посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.

Две группы специалистов Россельхознадзора в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов ведомства. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.

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