Поморье будет сотрудничать с Татарстаном и Петербургом на арктических площадках

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Архангельская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом, Зеленоградом и Татарстаном на арктических площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В рамках II Санкт-Петербургской международной конференции "Кластеры открывают границы. Зеленый коридор" было подписано четырехстороннее соглашение между Санкт-Петербургским технопарком, машиностроительным кластером Татарстана, Корпорацией развития Зеленограда и министерством экономического развития Архангельской области", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на поддержку и развитие предпринимательства. Предусмотрена возможность кооперации при реализации масштабных проектов, организации совместных предприятий и компаний.

В рамках соглашения отдельно указано, что площадки Архангельской области будут использоваться для отработки арктических технологий и локализации соответствующих производств.

Власти Архангельской области направили в Минпромторг России предложение о создании двух полигонов общего доступа для испытаний продукции по арктическим ГОСТам. Один из полигонов предложено создать в Архангельске, второй - в районе Павловского месторождения на Новой Земле.