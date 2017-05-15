Дефицит бюджета России в январе - апреле снизился в 2,4 раза

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета России за январь - апрель текущего года уменьшился в 2,4 раза и составил 515,538 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства.

Расходы бюджета в январе - апреле составили 5 трлн 277,95 млрд руб., доходы - 4 трлн 762,41 млрд руб.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял о том, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году. Кроме того, министр напомнил, что изначально планировался дефицит на уровне в 3,2% ВВП. По его словам, к 2019-му этот параметр планируется снизить до 1,2%.

По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета России за январь - декабрь 2016 года составил 2,967 трлн руб., или 3,5% ВВП. Согласно прогнозам ведомства, по итогам прошлого года этот показатель должен был составить 3,9% ВВП. В январе - декабре 2016-го в федеральный бюджет поступило 13,459 трлн руб. доходов, что составляет 100,7% от годового плана. Расходы бюджета за отчетный период составили 16,426 трлн руб., или 98,7% от бюджетной росписи.