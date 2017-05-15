Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Audi - отзывает в России 14 тыс. 18 автомобилей Audi моделей А4, А5, А6 и Q5, реализованных с 2012 г. по 2017 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей марки Audi является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, возможен перегрев насоса", - говорится в сообщении.

На попадающих под отзыв автомобилях будет проведено обновление ПО БУ (программное обеспечение блока управления - прим. ТАСС) двигателя. Дополнительно будет выполняться замена неисправного дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее в интервью газете "Известия" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что "АвтоВАЗ" согласовал с Росстандартом отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, также запрос на отзыв 14 тыс. автомобилей марки Audi также подала ООО "Фольксваген Групп Русс" - российский дилер Audi. По словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете, это "свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами". "Отзывная кампания - не ущерб репутации", - отметил Мантуров.