Бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за неделю подорожал на четыре копейки

Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезонНовости партнеров 15 мая, 13:19
Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономикуЭкономика и бизнес 15 мая, 12:47
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 8 - 12 мая 2017 г. в среднем по стране выросли на 4 коп. - до 36,45 руб. и 39,43 руб. за л соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.
Больше всего Аи-92 подорожал в Сибирском федеральном округе - на 6 коп., до 35,52 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 41 тыс. 140 руб. за т, что на 38 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 104 руб., до 41 тыс. 189 руб. за т.
Наибольший рост цен на Аи-95 был также отмечен в Центральном федеральном округе, где этот вид топлива подорожал на 6 коп., до 39,12 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42 тыс. 435 руб. за т, что на 122 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 198 руб., до 42 тыс. 171 руб. за т.
Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период не изменилась и составила 43 тыс. 294 руб., с начала года - снизилась на 1,5%, или на 670 руб.
Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 1 коп., до 37,61 руб. за л. Наибольшее подорожание отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе - на 16 коп., до 36,03 руб. за л. С начала года этот вид топлива в среднем по РФ стал дороже на 1,2% или на 44 копейки.