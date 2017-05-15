Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономику

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Внутриполитическая борьба в США, brexit и другие вопросы создают нервозность в экономике в мире, а проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"В Соединенных Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике. В Европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет brexit, как он будет проходить, какие будут результаты. Да и внутри Евросоюза, вы знаете, много еще проблем в страновом измерении. И конечно сегодня, безусловно, востребованы сигналы, которые давали бы надежду на какую-то стабильность", - сказал Путин.

По его словам, в этом смысле инициатива КНР "Один пояс - один путь" является очень своевременной. "В так называемых кулуарах (форума) естественно обсуждали с коллегами, давали оценки тому, что происходит здесь в Пекине. Практически все говорили следующее: в условиях, когда в крупнейших, в ведущих центрах политических и экономических мы наблюдаем растущее количество элементов неопределенности",- сказал президент.

Он отметил, что участники встречи намерены развивать формат форума. "Это уже не китайская инициатива, а инициатива участников сегодняшней встречи. Она заключается в том, чтобы сделать подобное мероприятие постоянно действующим. Наш ведущий, председательствующий президент Китая господин Си Цзиньпин объявил о том, что следующая встреча в подобном формате состоится в 2019 году", - сказал Путин.

По его словам, уже сегодня по факту механизм работает. "Просто происходит постепенная институциализация ситуаций, которые в жизни и так имеют место", - сказал он.

Как напомнил Путин, в России развиваются территории опережающего развития, инфраструктура портов и аэропортов Дальнего Востока. "Много желающих принимать участие в развитии этой инфраструктуры", - сказал президент. По его словам, большие перспективы также у инициативы России по созданию проекта большого азиатского энергокольца. Он отметил, что Россия располагает избыточными генерирующими энергомощностями на Дальнем Востоке. Путин напомнил, что инвесторы из Франции и КНР вложили десятки миллиардов долларов в проект "Ямал СПГ". " Это только один проект, а их на самом деле гораздо больше и будет еще больше, я уверен. Инициатива (форума) очень полезная, своевременная и я очень надеюсь имеющая перспективы развития", - сказал Путин.