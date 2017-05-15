Китай проведет II форум "Один пояс - один путь" в 2019 году

ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Власти Китая намерены провести Второй международный форум по экономическому сотрудничеству "Один пояс - один путь" в 2019 году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции в рамках международного экономического форума "Один пояс- один путь" в китайской столице.

"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс- один путь" в 2019 году", - сказал он.

В Пекине с 14 по 15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". В нем участвуют главы государств и правительств 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.