Путин: РФ и Китай движутся в правильном направлении в оптимизации структуры товарооборота

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и Китай движутся в правильном направлении в оптимизации структуры товарооборота. "Для нас важнее структура этого товарооборота (РФ и КНР), - заявил российский лидер на пресс-конференции. - И вот здесь я бы отметил, что мы двигаемся в правильном направлении".

Глава государства констатировал, что в 2016 году товарооборот двух стран вырос на 4%, а за первые два - три месяца 2017 года - почти на 40%. "Это уже очень серьезное, позитивное движение вперед", - констатировал Путин. По его словам, намного важнее структура товарооборота, так как физические объемы и не снижались, а даже выросли. Российский лидер подчеркнул, что РФ резко увеличила поставки на китайский рынок машин и сельхозоборудования. "Эта структура позитивно меняется в течение последних двух-трех лет, и это нас не может не радовать", - констатировал президент.

Он напомнил, что РФ и КНР сотрудничают в таких перспективных отраслях, как космос и авиация. По его словам, страны реализуют проект создания широкофюзеляжного самолета. В частности, на повестке дня стоит создание для него двигателя с большой тягой. "Это дает нам возможность реализовать и идею широкофюзеляжного самолета собственного вместе с китайскими партнерами", - добавил Путин.

Он также высоко оценил военно-техническое сотрудничество двух стран. "Это сотрудничество становится все более и более высокотехнологичным", - подчеркнул глава государства.

Россия не боится Китая

Путин отметил, что РФ не боится Китая как конкурента в глобальной экономике, в сотрудничестве с Пекином Москва соглашается только с тем, что идет ей на пользу.

"Россия - не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно, действия Китая не направлены на какое-то поглощение (России или ее доли на мировом рынке - прим. ТАСС). Мы принимаем решения совместно, мы не принимаем решения, которые идут нам во вред, соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу", - сказал Путин.

По словам президента, "грех не воспользоваться" теми возможностями, которые возникают в результате сотрудничества с Китаем. "Россия - это страна открытая для сотрудничества со всеми странами, и Китай демонстрирует сегодня такую же открытость всему миру", - сказал Путин.

Как отметил президент, в первый день форума "Один пояс - один путь" он встречался с представителями иностранного крупного бизнеса, в том числе европейского. По словам Путина, зарубежный бизнес говорит о том, что сегодня "Китай демонстрирует большую открытость и приверженность открытой экономике, чем страны, на которые всегда ориентируются как на локомотивы мировой экономики"

Развитие проектов РФ и КНР в экономике поможет искоренению причин терроризма

Президент уверен, что российско-китайские проекты в сфере социально-экономического развития повлияют на искоренение глубинных причин терроризма. "Конечно, реализация планов социально-экономического развития в мире, в отдельных его регионах, безусловно, должна благоприятно сказаться и на ситуации в проблемных точках нашей планеты", - заявил Путин. "Это действие направлено как раз на искоренение глубинных причин, порождающих терроризм и прочие подобные явления", - добавил он.

Глава государства отметил, что конечной целью таких проектов является более стабильное развитие, улучшение доходов граждан, повышений уровня здравоохранения и образования. Путин отметил, что для РФ и Китая это еще и придает уверенность, что к совместным программам двух стран будут подключаться и другие участники международного сотрудничества.

Среди таких проектов, к которым могут присоединиться другие страны, Путин назвал идею о создании большого энергетического кольца в Азии.