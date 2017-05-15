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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня снизится до $80 за тонну

Экономика и бизнес
15 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В настоящее время она составляет $84 за тонну

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня 2017 года, согласно расчетам Минфина, снизится на $4 и составит $80 за тонну, говорится в материалах министерства.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $84 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $48,20889 за баррель, или $351,9 за тонну.

По данным Минфина, пошлина на высоковязкую нефть понизится до $12,2 с $12,9. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, остается на нулевом уровне.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $24 за тонну, на темные - $80. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $24, прямогонного (нафта) - до $44 с $46,2 за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, а пошлина на кокс понизится до $5,2 с $5,4 за тонну.

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