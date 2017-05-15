Путин: работа по "Силе Сибири" идет по плану

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что работа РФ и Китая по газопроводу "Сила Сибири" идет по плану, вопрос цены на газ согласован.

"По плану совершенно идет работа по газопроводу "Сила Сибири", здесь у нас нет никаких споров уже по ценам, практически все решено, - заявил российский лидер на пресс-конференции. - В этом смысле мы чувствуем себя спокойно, уверенно. Нас, честно говоря, даже цены не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объемами".

Президент напомнил о планах двух стран совместно производить сжиженный природный газ и выходить на рынки третьих стран. Путин обратил внимание на доклад председателя Газпрома Алексея Миллера, который недавно сообщил главе государства о росте запасов газа на Ямале на 4,2 трлн кубометров. "Глобальные запасы только в одном месте", - прокомментировал Путин.