Путин: размер дивидендов "Газпрома" будет зависеть от реальных денежных потоков компании

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Решение о размере дивидендов "Газпрома" будет приниматься, исходя из реальных денежных потоков компании, а не исходя из результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

"Дело в том, что мы переходим на международную систему отчетности, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в каком объеме могут быть выплачены "Газпромом" дивиденды в 2017 году.

В середине апреля правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров сохранить размер дивидендов по итогам 2016 года на уровне 2015 года - 7 руб. 89 коп. на одну акцию. Совет директоров "Газпрома" на заседании 16 мая вынесет рекомендации по дивидендам за 2016 год.

Дивидендная история

Ранее "Газпром" заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 год в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, или 7,89 руб. на одну акцию. Такой же уровень планируется и в 2017-2019 годах.

В настоящее время в качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли "Газпрома", определенной по российским стандартам бухучета (РСБУ). Одновременно в компании прорабатывается вопрос перехода на выплату дивидендов, рассчитанных от консолидированной прибыли группы "Газпром" по МСФО.

"Газпром" за 2015 год выплатил дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию или суммарно 187 млрд руб., что соответствует 24% от чистой прибыли для акционеров "Газпрома" по МСФО или более 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ. При этом размер дивидендов был увеличен на 10% по сравнению с 2014 годом.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2016 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,96% и составила 411,425 млрд руб.

В настоящее время у "Газпрома" составляет несколько сотен тысяч акционеров, проживающих в России и за рубежом. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.