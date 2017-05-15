Путин: размер дивидендов "Газпрома" будет зависеть от реальных денежных потоков компании

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ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Решение о размере дивидендов "Газпрома" будет приниматься, исходя из реальных денежных потоков компании, а не исходя из результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
"Дело в том, что мы переходим на международную систему отчетности, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в каком объеме могут быть выплачены "Газпромом" дивиденды в 2017 году.
В середине апреля правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров сохранить размер дивидендов по итогам 2016 года на уровне 2015 года - 7 руб. 89 коп. на одну акцию. Совет директоров "Газпрома" на заседании 16 мая вынесет рекомендации по дивидендам за 2016 год.
Ранее "Газпром" заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 год в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, или 7,89 руб. на одну акцию. Такой же уровень планируется и в 2017-2019 годах.
В настоящее время в качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли "Газпрома", определенной по российским стандартам бухучета (РСБУ). Одновременно в компании прорабатывается вопрос перехода на выплату дивидендов, рассчитанных от консолидированной прибыли группы "Газпром" по МСФО.
"Газпром" за 2015 год выплатил дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию или суммарно 187 млрд руб., что соответствует 24% от чистой прибыли для акционеров "Газпрома" по МСФО или более 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ. При этом размер дивидендов был увеличен на 10% по сравнению с 2014 годом.
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2016 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,96% и составила 411,425 млрд руб.
В настоящее время у "Газпрома" составляет несколько сотен тысяч акционеров, проживающих в России и за рубежом. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.