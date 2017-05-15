Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти

Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
Павел Чухрай получит почетный приз XXVIII "Кинотавра"Культура 15 мая, 12:39
Путин на форуме "Один пояс - один путь". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 15 мая, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти хорошими.
"Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал он журналистам после завершения форума "Один пояс - один путь", отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.
"Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу - здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия - целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого", - пояснил президент.
Глава государства подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть. По его мнению, важно также и то, что решение об ограничении добычи нефти было заключено именно на девять, а не на два-три месяца.
"Вот это и есть самое главное условие стабильности. Россия будет проходить путь, который она для себя избрала по этому вопросу", - сказал Путин.
Путин также сообщил, что встречался с главами крупнейших нефтяных компаний РФ в закрытом режиме, и все они поддерживают продление соглашения по ограничению добычи нефти.
"Я совсем недавно, здесь секрета нет, но в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний, с министром энергетики. Мы обсуждали эту тему, и мы такое предложение поддерживаем", - сказал Путин.