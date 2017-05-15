Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти хорошими.

"Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал он журналистам после завершения форума "Один пояс - один путь", отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

"Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу - здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия - целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого", - пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть. По его мнению, важно также и то, что решение об ограничении добычи нефти было заключено именно на девять, а не на два-три месяца.

"Вот это и есть самое главное условие стабильности. Россия будет проходить путь, который она для себя избрала по этому вопросу", - сказал Путин.

Путин также сообщил, что встречался с главами крупнейших нефтяных компаний РФ в закрытом режиме, и все они поддерживают продление соглашения по ограничению добычи нефти.

"Я совсем недавно, здесь секрета нет, но в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний, с министром энергетики. Мы обсуждали эту тему, и мы такое предложение поддерживаем", - сказал Путин.