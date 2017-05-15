Путин уверен, что искусственно регулировать курс рубля нельзя

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
OMEGA останется официальным хронометристом Олимпийских игр до 2032 годаСпорт 15 мая, 14:40
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Германия рассмотрит вопрос поиска альтернативы турецкой авиабазе ИнджирликМеждународная панорама 15 мая, 14:33
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в том, что искусственно регулировать курс рубля нельзя, а Банк России предпринимает сбалансированные и верные действия в этой сфере. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.
"Искусственно ничего нельзя делать, и в этом смысле я согласен с политикой Банка России. Политика и позиция Банка России строятся на наборе различных, но чрезвычайно важных компонентах для экономики страны. Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и верными", - сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли необходимость искусственно сдерживать укрепление рубля.
Российский президент добавил, что Банку России в случае каких-то колебаний на международном финансовом рынке не нужно будет делать резких движений, и в этом он будет абсолютно прав. Также, по мнению Путина, ЦБ РФ действует аккуратно и постепенно в сторону снижения ключевой ставки.
"Мы считаем постоянно, что это значит для бюджета, что это значит для конкретных экспортоориентированных и импортоориентированных предприятий. В целом баланс для нас удовлетворительный, и ничего искусственного мы делать не собираемся", - подчеркнул Путин.