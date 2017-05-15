"АвтоВАЗ" отзывает почти 4,5 тысячи автомобилей Lada

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 4 тыс. 466 автомобилей Lada моделей Kalina и Granta Sport, реализованных с 3 сентября 2015 г. по настоящее время. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Также об отзыве более 14 тыс. автомобилей Audi моделей А4, А5, А6 и Q5 сообщил его официальный дилер в РФ ООО "Фольксваген Груп Рус". Причиной послужило возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости, и, как следствие, возможен перегрев насоса.

Ранее в интервью газете "Известия" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что "АвтоВАЗ" согласовал с Росстандартом отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, также запрос на отзыв 14 тыс. автомобилей марки Audi также подала ООО "Фольксваген Групп Русс" - российский дилер Audi. По словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете, это "свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами". "Отзывная кампания - не ущерб репутации", - отметил Мантуров.