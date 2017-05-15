Путин: РФ намерена серьезно и системно заниматься проблемами и развитием Арктики

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены серьезно и системно заниматься проблемами и развитием Арктики.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что "существуют планы строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими современными установками". "Они будут продолжаться", - заверил он, уточнив, что "они могут сдвигаться чуть-чуть вправо". В качестве причин небольших отсрочек в выполнении программы российский лидер назвал не только недостаток бюджетного финансирования, но и "необходимость использовать определенный объем оборудования в северных морях по готовности соответствующих проектов". "Ямал СПГ", в этом году уже первая очередь должна заработать, к этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры", - уточнил он. Путин отметил, что недавно был готов новый танкер, который заходил в порт Сабетта.

"Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование - не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития", - подчеркнул глава государства. По его словам, "главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции". "Для того, чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил", - объяснил президент.

"Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы", - пообещал Путин, пояснив, что имеет ввиду работу не только правительства, но и бизнеса.