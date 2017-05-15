Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНР и РФ учредят фонд для развития Дальнего Востока объемом около $15 млрд

Экономика и бизнес
15 мая, 13:36 UTC+3 Алексей Селищев, Николай Селищев

Начальный объем фонда составит около $1,45 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Китай и Россия учредят совместный инвестиционный фонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 млрд юаней (около $14,5 млрд) для развития российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая.

Как говорится в распространенных на форуме "Один пояс - один путь" материалах, его начальный объем составит 10 млрд юаней (около $1,45 млрд).

"Государственный комитет по развитию и реформе КНР учредит Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития и сотрудничества объемом 100 млрд юаней и начальным капиталом 10 млрд юаней для продвижения сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком", - отмечается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Медиатур Россия - Китай Развитие Дальнего Востока Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама