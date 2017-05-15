КНР и РФ учредят фонд для развития Дальнего Востока объемом около $15 млрд

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ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Китай и Россия учредят совместный инвестиционный фонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 млрд юаней (около $14,5 млрд) для развития российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая.
Как говорится в распространенных на форуме "Один пояс - один путь" материалах, его начальный объем составит 10 млрд юаней (около $1,45 млрд).
"Государственный комитет по развитию и реформе КНР учредит Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития и сотрудничества объемом 100 млрд юаней и начальным капиталом 10 млрд юаней для продвижения сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком", - отмечается в документе.