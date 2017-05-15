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Медведев отметил важность изучения опыта других стран в поддержке своих экспортеров

Экономика и бизнес
15 мая, 14:05 UTC+3 ГОРКИ 15, мая. /ТАСС

Премьер отметил, что большинство развивающихся стран используют для поддержки своих экспортеров как деньги, так и нефинансовые инструменты

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ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало стратегию развития Российского экспортного центра (РЭЦ) на период до 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания со своими заместителями, отметив, что необходимо изучить зарубежный опыт поддержки экспортеров.

Премьер отметил, что большинство развивающихся стран используют для поддержки своих экспортеров как деньги, так и нефинансовые инструменты. "В этом плане мы пока уступаем этим государствам, поэтому при подготовке стратегии были проанализированы лучшие международные практики для того, чтобы наш экспортный центр все-таки занимался этими вопросами профессионально и систематически", - добавил Медведев.

Для осуществления этой задачи нужно, чтобы центр обеспечивал поддержку экспортеров и экспортоориентированных предприятий на всех этапах - от поиска партнеров до послепродажного обслуживания. "Часто наши предприятия, которые хотели бы работать на зарубежных рынках, которые имеют неплохие, кстати, перспективы, так и не могут начать продажи на экспорт, поскольку им просто не по силам преодолеть все эти фазы, все трудности, которые существуют", - сказал глава правительства. Он отметил, что это могут быть начинающие небольшие предприятия и инновационные старт-апы. "Таким клиентам нужно показать, что экспорт их продукции - вполне реальная задача", - добавил он.

Также, по его словам, РЭЦ должен значительно расширить свое присутствие в регионах и работать по принципу "одного окна", чтобы весь пакет услуг - как финансовых, так и организационных - можно было получить в одном месте, "причем, желательно, дистанционно, в электронной форме, без всяких ненужных бумажек".

Согласно документу, РЭЦ будет исполнять функции агента правительства по предоставлению субсидий. "В первую очередь, такие субсидии будут выделяться, чтобы компенсировать нашим экспортерам затраты на сертификацию, на регистрацию, на защиту интеллектуальной собственности, и другие расходы, связанные с продвижением высокотехнологичной продукции на рынок. Деньги на все эти цели в рамках утвержденной стратегии запланированы", - заключил он.

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