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Медведев утвердил решение о расширении ОЭЗ в Зеленограде

Экономика и бизнес
15 мая, 14:11 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 15, мая. /ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что ОЭЗ в Зеленограде уже заполнена, в ней работает 38 компаний-резидентов

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ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил решение о расширении особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Зеленограде. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Ряд ОЭЗ показывает устойчивое развитие, например, несколько лет назад в Зеленограде была создана зона технико-внедренческого типа, теперь мы собираемся ее расширить, соответствующий документ подписан", - сказал глава кабмина.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак добавил, что ОЭЗ в Зеленограде, созданная несколько лет назад, уже заполнена, в ней работает 38 компаний-резидентов, создано три тысячи рабочих мест.

"Новая территория, на которую увеличивается ОЭЗ, предполагает размещение предприятий микроэлектроники, фармацевтики, биотехнологий, станкостроения, автокомпонентов, робототехники. К 2025 году объем инвестиций (в расширенной ОЭЗ) должен составить 38,7 млрд рублей, должно быть создано 9,6 тыс. рабочих мест. Правительство Москвы должно проинвестировать в развитие этой территории в 2017-2017 годах 2,5 млрд рублей", - сообщил Козак.

Он добавил, что в соответствующем соглашении с правительством Москвы также предусмотрена финансовая ответственность субъекта РФ в случае недостижения этих целевых показателей. Вице-премьер также отметил, что ОЭЗ в Зеленограде признана Министерством экономического развития "на сто процентов эффективной". Он выразил уверенность, что Москва исполнит те обязательства, которые берет на себя в рамках расширения этой ОЭЗ.

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