Медведев утвердил решение о расширении ОЭЗ в Зеленограде

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
OMEGA останется официальным хронометристом Олимпийских игр до 2032 годаСпорт 15 мая, 14:40
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
ФИФА заключила соглашение о реализации официальной продукции ЧМ-2018Спорт 15 мая, 13:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил решение о расширении особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Зеленограде. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
"Ряд ОЭЗ показывает устойчивое развитие, например, несколько лет назад в Зеленограде была создана зона технико-внедренческого типа, теперь мы собираемся ее расширить, соответствующий документ подписан", - сказал глава кабмина.
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак добавил, что ОЭЗ в Зеленограде, созданная несколько лет назад, уже заполнена, в ней работает 38 компаний-резидентов, создано три тысячи рабочих мест.
"Новая территория, на которую увеличивается ОЭЗ, предполагает размещение предприятий микроэлектроники, фармацевтики, биотехнологий, станкостроения, автокомпонентов, робототехники. К 2025 году объем инвестиций (в расширенной ОЭЗ) должен составить 38,7 млрд рублей, должно быть создано 9,6 тыс. рабочих мест. Правительство Москвы должно проинвестировать в развитие этой территории в 2017-2017 годах 2,5 млрд рублей", - сообщил Козак.
Он добавил, что в соответствующем соглашении с правительством Москвы также предусмотрена финансовая ответственность субъекта РФ в случае недостижения этих целевых показателей. Вице-премьер также отметил, что ОЭЗ в Зеленограде признана Министерством экономического развития "на сто процентов эффективной". Он выразил уверенность, что Москва исполнит те обязательства, которые берет на себя в рамках расширения этой ОЭЗ.