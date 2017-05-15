Заключено соглашение о локализации в Москве производства лидера станкостроения Германии

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Москвы заключили соглашение о сотрудничестве с одним из мировых лидеров станкоинструментальной промышленности - немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH). Со стороны города документ подписала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, а со стороны NSH - президент компании Джон Олливер Науманн и генеральный директор дочерней структуры в России - ООО "НСХ РУСС" - Ильдар Кадыров, сообщила Сергунина журналистам на выставке "Металлобработка".
Соглашение предполагает создание станкостроительного производства NSH на территории Москвы. "Сегодня мы заключили соглашение с немецким лидером в области станкостроениям. Локализация производства будет основана в Зеленограде, в конце 2017 года планируются работы (по созданию производства - прим. ТАСС). Объем инвестиций в производство составляет около 750 млн рублей, будет создано 153 рабочих места", - сказала она.
Сергунина добавила, что правительство Москвы старается сделать работу иностранных компаний по части локализации своего производства в столице максимально комфортной.
Немецкая Niles-Simmons-Hegenscheidt занимается производством станков более 180 лет и является одним из мировых лидеров в этой отрасли. Кроме того, компания создает готовые технологические решения для предприятий общего машиностроения, автомобильной, авиакосмической, железнодорожной промышленности. Ее крупнейшие клиенты в России: "Уралвагонзавод", Нижнетагильский металлургический комбинат, предприятия ОАО "РЖД", "АвтоВАЗ".
"Металлообработка" - крупнейшая в России международная выставка, посвященная станкостроению и современным технологиям металлообработки. Мероприятие проходит в московском Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 15 по 19 мая. В выставке принимают участие мировые лидеры в области производства оборудования и инструментов для металлообрабатывающей промышленности, она является одним из наиболее значимых отраслевых событий года.